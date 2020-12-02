Самый точный прогноз погоды: слабый снег и гололедица

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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет облачно, ночью местами слабый снег, на дорогах гололедица. Дневная средняя температура воздуха составит от 0 до +4 градусов по Цельсию, ночью температура будет колебаться от -7 до -2 градусов по Цельсию.

Ветер северный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 2 декабря: ночью от -4 до -2, днем от +2 до +4.

В четверг, 3 декабря, осадков не прогнозируют. В последующие дни в Молдове немного потеплеет.

Так, 4 декабря ожидается температура от +2 до +7 днем и от -7 до -2 ночью. На протяжении недели могут вновь пройти осадки в виде мокрого снега или дождя в некоторых районах страны.

Праздники и народные приметы

В церкви 2 декабря почитается память святого Авдия – одного из двенадцати малых пророков. В предании говорится, что Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава.

В народе верили, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству.

Считалось, если человек родился 2 декабря, то его талисман - цитрин.

Полагали, если в этот день ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

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