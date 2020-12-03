Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, будет облачно, местами слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый до умеренного.
Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Дневная средняя температура воздуха составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью температура будет колебаться от 07 до -5 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 декабря: ночью от -4 до -1, днем от +3 до +6.
В пятницу, 4 декабря, ожидается температура от +2 до +7 днем и от -7 до -2 ночью. На протяжении недели могут вновь пройти осадки в виде мокрого снега или дождя в некоторых районах страны.
Праздники и народные приметы
В день 3 декабря во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики и Международный день борьбы с пестицидами.
Народные приметы гласят:
- Если снег в этот день пойдет, то будет дождливая погода.
- Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.
- Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.
- Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.
- Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.
- Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.
- Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.
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