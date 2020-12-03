Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление

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КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, будет облачно, местами слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый до умеренного.

Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Дневная средняя температура воздуха составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью температура будет колебаться от 07 до -5 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 декабря: ночью от -4 до -1, днем от +3 до +6.

В пятницу, 4 декабря, ожидается температура от +2 до +7 днем и от -7 до -2 ночью. На протяжении недели могут вновь пройти осадки в виде мокрого снега или дождя в некоторых районах страны.

Праздники и народные приметы

В день 3 декабря во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики и Международный день борьбы с пестицидами.

Народные приметы гласят:

Если снег в этот день пойдет, то будет дождливая погода.

Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.

Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.

Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.

Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.

Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.

Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

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