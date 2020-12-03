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Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1495)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области  повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, будет облачно, местами слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый до умеренного.

Чайный лист.
© Sputnik / Artur Lebedev
Заварив эти напитки, жители Молдовы смогут избавиться от осенней хандры

Метеорологические факторы  будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Дневная средняя температура воздуха составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью температура будет колебаться от 07 до -5 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 декабря: ночью от -4 до -1, днем от +3 до +6. 

В пятницу, 4 декабря, ожидается температура от +2 до +7 днем и от -7 до -2 ночью. На протяжении недели могут вновь пройти осадки в виде мокрого снега или дождя в некоторых районах страны.

Праздники и народные приметы

В день 3 декабря во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых -  Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики и Международный день борьбы с пестицидами.

Народные приметы гласят:

  • Если снег в этот день пойдет, то будет дождливая погода.
  • Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.
  • Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.
  • Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.
  • Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.
  • Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.
  • Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

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Тема:
Погода в Молдове (1495)


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