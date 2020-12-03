01:50 03 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.81
  • USD17.27
  • RUB0.23
  • RON4.27
  • UAH0.61
Поиск
Межсезонье.

Погодные рекорды Молдовы 3 декабря

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1494)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/02/32724850.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201203/32737667/pogodnye-rekordy-moldovy-3-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Минимальный показатель на территории Молдовы 3 декабря специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.

Девушка лежит на льду замерзшего Байкала.
© Photo : Unsplash / Irina Shishkina
Все формы воды: 15 минималистичных снимков Байкала
15

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в 1898 году в этот день столбик термометра упал до отметки в -15,6 градуса.

А максимум был зарегистрирован чуть более семидесяти лет тому назад, в послевоенном 1947 году. Тогда воздух в третий день декабря прогрелся до небывалых ни до, ни после этого +15,7 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1494)

По теме

Пережить зиму: как заповедники заботятся о животных в холода
Холода на носу: питомцы кишиневского зоопарка переходят в зимние квартиры - фото
На Молдову надвигается арктический холод: ждать ли дождей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
Аграрии выдвинули ультиматум депутатам.
Видео: Протест аграриев против повышения ставки НДС на сельхозпродукцию
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться