Самый точный прогноз погоды: стоит ли снова ждать снега

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, но будет пасмурно, местами слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость достигнет 4-9 метров в секунду.
Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Дневная средняя температура воздуха составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью температура будет колебаться от -3 до +2 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 4 декабря: ночью от -2 до +1, днем от +6 до +9.
В субботу дневные температурные показатели не изменятся, а ночью будет выше ноля. Также возможен слабый дождь. В воскресенье столбики термометров покажут на два градуса меньше. В начале следующей недели ожидается от -1 до +4. Со вторника во всех районах страны прогнозируют дождь со снегом.
Праздники и народные приметы
Согласно народным приметам, морозный день предвещает холодную и снежную зиму. В старину считали, если 4 декабря пасмурная и теплая погода, то стоит ждать неурожая.
Если человек родился 4 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить алмаз.
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