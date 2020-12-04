Самый точный прогноз погоды: стоит ли снова ждать снега

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КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, но будет пасмурно, местами слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость достигнет 4-9 метров в секунду.

Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Дневная средняя температура воздуха составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью температура будет колебаться от -3 до +2 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 4 декабря: ночью от -2 до +1, днем от +6 до +9.

В субботу дневные температурные показатели не изменятся, а ночью будет выше ноля. Также возможен слабый дождь. В воскресенье столбики термометров покажут на два градуса меньше. В начале следующей недели ожидается от -1 до +4. Со вторника во всех районах страны прогнозируют дождь со снегом.

Праздники и народные приметы

В церкви 4 декабря празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии. После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.

Согласно народным приметам, морозный день предвещает холодную и снежную зиму. В старину считали, если 4 декабря пасмурная и теплая погода, то стоит ждать неурожая.

Если человек родился 4 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить алмаз.

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