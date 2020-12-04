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Туман в Кишиневе

Новый "желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

© Sputnik / Липовая Юлия
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1496)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201204/32756002/novyy-zheltyy-kod-v-moldove-o-chem-predupredili-sinoptiki.html

Предупреждение Госгидрометео действует во всех районах страны в связи с низкой видимостью из-за опустившегося тумана.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение действует в пятницу, а также в ночь на субботу на всей территории Молдовы. 

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"Сегодня и в ночь на субботу во всех районах республики сохранятся туманы с видимостью 500 метров, а временами - 200 метров", - сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1496)

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