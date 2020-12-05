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Туман в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: тепло и туманно

© Sputnik / Irina Karuss
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1498)
15310
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно, без существенных осадков, местами туман.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Липовая Юлия
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Дневная средняя температура воздуха составит от +5 до +7 градусов по Цельсию, ночью температура будет колебаться от 0 до +5 градусов по Цельсию.

Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Днем местами порывистый. 

Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 декабря: ночью от +2 до +4, днем от +5 до +7.

В воскресенье дневные температурные показатели почти не изменятся. Ночью температура воздуха опускаться ниже нуля не будет. Осадков в выходные дни и в понедельник не ожидается. Со вторника во всех районах страны прогнозируют дождь со снегом.

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Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
Православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. Жил он также на территории Иерусалима и служил чтецом в церкви Кесарийской. Прокопий объяснял Слово Божие, переводил на сирийский язык Священное Писание, исцелял людей, одержимых духом беснования. Также святой обладал даром чудотворения и мог излечивать тяжелобольных людей.

На Прокопия мужчины и парни днем ездили по дрова и по сено, а вечерами занимались ремонтом и изготовлением саней. Дети собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки. Вечером 5 декабря были принято загадывать друг другу загадки.

Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.

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Тема:
Погода в Молдове (1498)

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