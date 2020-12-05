Погодные рекорды Молдовы 5 декабря

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Минимальный показатель на территории Молдовы 5 декабря специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометслужбы республики.
По информации синоптиков, в 1896 году в этот день столбик термометра упал до отметки в -13 градусов по Цельсию.
А максимум был зарегистрирован почти полвека назад, в 1985 году. Тогда в пятый день декабря воздух прогрелся до +15,3 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 5 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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