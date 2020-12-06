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Природа

Самый точный прогноз погоды: туман еще не рассеялся

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201206/32772046/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-tuman.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Липовая Юлия
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Дневная средняя температура воздуха составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью температура будет колебаться от 0 до +5 градусов по Цельсию.

Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", - сообщили в Госгидрометео.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 6 декабря: ночью - от +1 до +3, днем - от +4 до +6.

В понедельник дневные температурные показатели почти не изменятся, лишь в северных районах ожидаются заморозки. Ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля, в среднем - от -2 до +3. Со вторника во всех районах страны прогнозируют дождь со снегом. Такая погода продержится до выходных.

Праздники и народные приметы

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
В церкви 6 декабря почитается память Митрофана Воронежского, который известен как епископ православной церкви, живший примерно в XVII-XVIII веке и является одним из святых.

Считалось, если человек родился в день Митрофана, то он будет прекрасным охотником, и удача будет сопровождать его всю жизнь. В качестве талисмана такому человеку нужно носить сапфир.

Люди верили, если низкие облака на небе 6 декабря, то скоро будет похолодание. Также в народе полагали, если вокруг луны видны розовые и тусклые кольца, то это верные приметы того, что будут трескучие морозы.

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