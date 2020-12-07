Самый точный прогноз погоды: синоптики прогнозируют потепление и дожди

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 декабря в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением, без существенных осадков. Местами возможен слабый туман, на дорогах гололедица. Средняя температура в дневные часы составит 0, -5 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, умеренный, днем местами порывистый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 7 декабря: ночью - от -4 до -26, а днем - от -3 до -1.

"Во вторник возможны слабые осадки", - уточнили в Госгидрометеослужбе.

Так, 8 декабря максимальная температура воздуха составит -1,+4. Минимум же достигнет 0, -5. Такая же погода сохранится и 9 декабря. С 10 декабря в Молдову приходит потепление. Максимальная температура в четверг приблизится к значениям в +4,+9, а на следующий день ожидается +6,+11. На выходные синоптики обещают днем +5, +10. В ночные часы температурный режим тоже окажется в плюсе. В течение всей недели метеорологи прогнозируют местами слабые осадки.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 7 декабря почитает память великомученицы Екатерины, святого мученика Меркурия Смоленского. Продолжается Рождественский пост.

Согласно народным приметам, если в этот день установилась ясная погода, то зима будет морозной. Считалось, если человек родился 7 декабря, то его талисман - оникс. Люди верили, что круги вокруг луны предвещают морозы.

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