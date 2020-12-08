Самый точный прогноз погоды: туман, снег, гололедица и потепление

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 декабря в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснением, местами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Средняя температура в дневные часы составит -3, +2 градуса по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, днем местами порывистый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 8 декабря: ночью - от -7 до -3, а днем от -2 до +1.

Так, 9 декабря максимальная температура воздуха составит +1,+3. Минимум же достигнет 0, -5. С 10 декабря в Молдову придет потепление. Максимальная температура в четверг приблизится к значениям в +4,+8, а на следующий день ожидается +6,+10. В четверг по всей территории страны ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. На выходные синоптики обещают днем +4, +9. В ночные часы температурный режим тоже окажется в плюсе. В течение всей недели метеорологи прогнозируют местами слабые осадки.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 8 декабря почитает память преподобного Петра Галатийского и Антиохийского.

Также в этот день православные верующие почитают память Папы Римского Климента I, апостола от семидесяти. На Руси этот день получил название Клим Холодный, потому что к этому времени начинались первые сильные морозы. Матери молились святым, прося защиты от холодов и болезней для своих детей.

Согласно поверьям, в Климентьев день любое важное дело нужно начинать только натощак. Косвенно это было связано с продолжением молотьбы – заниматься этим делом на сытый желудок было неудобно, поскольку движения становились скованными и тяжелыми.

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