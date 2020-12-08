11:16 08 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Мокрый снег

Самый точный прогноз погоды: туман, снег, гололедица и потепление

© Sputnik / Владимир Сергеев
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1501)
246 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201208/32798239/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-tuman-sneg-gololeditsa-i-poteplenie.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 декабря в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснением, местами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Средняя температура в дневные часы составит -3, +2 градуса по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, днем местами порывистый.

Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 8 декабря: ночью - от -7 до -3, а днем от -2 до +1.

Так, 9 декабря максимальная температура воздуха составит +1,+3. Минимум же достигнет 0, -5. С 10 декабря в Молдову придет потепление. Максимальная температура в четверг приблизится к значениям в +4,+8, а на следующий день ожидается +6,+10. В четверг по всей территории страны ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. На выходные синоптики обещают днем +4, +9. В ночные часы температурный режим тоже окажется в плюсе. В течение всей недели метеорологи прогнозируют местами слабые осадки.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 8 декабря почитает память преподобного Петра Галатийского и Антиохийского.

Также в этот день православные верующие почитают память Папы Римского Климента I, апостола от семидесяти. На Руси этот день получил название Клим Холодный, потому что к этому времени начинались первые сильные морозы. Матери молились святым, прося защиты от холодов и болезней для своих детей.

Согласно поверьям, в Климентьев день любое важное дело нужно начинать только натощак. Косвенно это было связано с продолжением молотьбы – заниматься этим делом на сытый желудок было неудобно, поскольку движения становились скованными и тяжелыми.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1501)

По теме

Чем обернутся для Молдовы бесснежная зима и заморозки весной
Фото: бесплатные дрова к зиме, кто может претендовать на помощь
Зима близко: как не стать жертвой "дня жестянщика" - видео
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сельхозтехника у въезда в Кишинев
Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа.
Почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться