Погодные рекорды Молдовы 8 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель на территории Молдовы 8 декабря специалисты зафиксировали более полувека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в 1978 году. Тогда 8 декабря столбик термометра показал -14,7 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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