Погодные рекорды Молдовы 9 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель на территории Молдовы 9 декабря специалисты зафиксировали во время Первой Мировой войны.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +14,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в 1952 году. Тогда 9 декабря столбик термометра показал -14,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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