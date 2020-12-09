Самый точный прогноз погоды: туман и гололед

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 декабря в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснением, без существенных осадков. Местами слабый туман, на дорогах гололедица.

Средняя температура в дневные часы составит 0, +5 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 9 декабря: ночью - от -3 до -1, а днем от +1 до +3.

В последующие дни ожидается потепление и возможны осадки в виде дождя.

Так, 10 декабря максимальная температура воздуха составит +4,+9. Минимум же достигнет 0, +3. В четверг на всей территории страны ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. На выходные синоптики обещают днем +4, +9. В ночные часы температурный режим тоже окажется в плюсе. В течение всей недели метеорологи прогнозируют местами слабые осадки.

Праздники и народные приметы

Девятого декабря православные христиане отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день. Празднование дня памяти Георгия Победоносца, небесного покровителя князя Ярослава Мудрого, было установлено в православной церкви в память об освящении Георгиевского храма в Киеве в 1051–1054 годы.

Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой. Услышать волчий вой недалеко от дома – к сильным морозам. Иней на земле на Юрьев день – к хорошему урожаю. Сильный ветер 9 декабря: ожидайте трескучих морозов.

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