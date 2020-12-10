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Погодные рекорды Молдовы 10 декабря

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1504)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201210/32831029/pogodnye-rekordy-Moldovy-10-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель на территории Молдовы 10 декабря специалисты зафиксировали в самом начале шестидесятых годов прошлого века.

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали относительно недавно, в 2002 году. Тогда 10 декабря столбик термометра показал -14,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 10 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1504)

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