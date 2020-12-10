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Дождь

Самый точный прогноз погоды: потепление и дожди

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1505)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно, временами осадки, днем местами сильные, преимущественно в виде дождя. Местами  слабый туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, днем местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит +4..+9 градусов по Цельсию. Температура воздуха ночью 0..-5 градусов.

В пятницу, 11 декабря временами осадки, преимущественно дождь. На выходные синоптики обещают днем +4, +9. В ночные часы температурный режим тоже окажется в плюсе. В течение всей недели метеорологи прогнозируют местами слабые дожди.

Праздники и народные приметы

Православные отмечают 10 декабря Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается одноименная икона Божией Матери. По преданию, она спасла Новгород от объединённой армии князей, которые хотели уничтожить республику.

  • Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.
  • Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.
  • Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.
  • Багряная заря – к сильному ветру.
  • Коровы сопят и фыркают – к морозу.
  • Если на лучине много нагара – будет холодно.
  • Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

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Тема:
Погода в Молдове (1505)
Теги:
погода


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