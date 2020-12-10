Самый точный прогноз погоды: потепление и дожди

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно, временами осадки, днем местами сильные, преимущественно в виде дождя. Местами слабый туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, днем местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит +4..+9 градусов по Цельсию. Температура воздуха ночью 0..-5 градусов.

В пятницу, 11 декабря временами осадки, преимущественно дождь. На выходные синоптики обещают днем +4, +9. В ночные часы температурный режим тоже окажется в плюсе. В течение всей недели метеорологи прогнозируют местами слабые дожди.

Праздники и народные приметы

Православные отмечают 10 декабря Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается одноименная икона Божией Матери. По преданию, она спасла Новгород от объединённой армии князей, которые хотели уничтожить республику.

Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.

Багряная заря – к сильному ветру.

Коровы сопят и фыркают – к морозу.

Если на лучине много нагара – будет холодно.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

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