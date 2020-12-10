Новый "желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

Предупреждение Госгидрометцентра действует во всех районах Молдовы в связи с опасностью на дорогах страны из-за гололедицы.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Предупреждение действует в четверг на всей территории Молдовы.

"В указанный период на обширных территориях ожидаются заморозки, на дорогах будет образовываться лед", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия могут нести потенциальную опасность для здоровья и жизни людей.

Ожидаемые метеорологические явления не являются необычными для климата Молдовы, но в определенных обстоятельствах могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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