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Новый "желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

© Sputnik / Евгений Биятов
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Тема:
Погода в Молдове (1506)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201210/32834158/novyj-zheltyj-kod-v-moldove-o-chem-predupredili-sinoptiki.html

Предупреждение Госгидрометцентра действует во всех районах Молдовы в связи с опасностью на дорогах страны из-за гололедицы.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Предупреждение действует в четверг на всей территории Молдовы.

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"В указанный период на обширных территориях ожидаются заморозки, на дорогах будет образовываться лед", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия могут нести потенциальную опасность для здоровья и жизни людей.

Ожидаемые метеорологические явления не являются необычными для климата Молдовы, но в определенных обстоятельствах могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1506)
Теги:
желтый код


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