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Дождь

Самый точный прогноз погоды на 11 декабря: будет тепло, но сыро

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1509)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201211/32842156/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-na-11-dekabrya-budet-teplo-no-mokro.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно, местами слабый дождь. Ночью и утром местами слабый туман и гололёд. Ветер  юго-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Снег
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Средняя температура в дневные часы составит +4..+9 градусов по Цельсию. Температура воздуха ночью +1..+6 градусов.

В субботу, 12 декабря временами осадки, преимущественно дождь. На выходные синоптики обещают днем +5, +9. В ночные часы температурный режим тоже окажется в плюсе. В воскресенье сохранится тот же температурный режим. До конца недели метеорологи прогнозируют местами дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен, святителя Феодора Ростовского, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных, священномученика Серафима Чичагова, священномучеников Алексия Веселовского, Алексия Смирнова, Василия Завгороднего, пресвитеров, преподобномучеников Рафаила Тюпина, иеромонаха, Викентия Никольского, мученицы Параскевы Федоровой, священномученика Николая Крылова. 

В народе 11 декабря называют Сойкиным днем. Поэтому строго-настрого запрещается обижать эту птичку. Напротив, если она подлетит к окну, нужно его открыть, впуская тем самым в дом удачу. 

Эта пятница - один из самых неподходящих дней для признаний в любви. Наши предки говорили: отношения, рождённые 11 декабря, долго не продлятся.

Не стоит также планировать совместную жизнь, путешествия или переезды (не говоря уже о реальных действиях в этих направлениях). Любая активность 11 декабря окажется в лучшем случае бесполезной.  

Уборку, смену постельного белья, стирку и другие домашние работы необходимо перенести на другой день, если хотите сохранить в доме благополучие и финансовую стабильность. 

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Тема:
Погода в Молдове (1509)

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