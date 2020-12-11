Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 декабря специалисты зафиксировали ровно шесть десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +13,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали относительно недавно, в 2002 году. Тогда 11 декабря столбик термометра показал -11,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 24,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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