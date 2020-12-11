01:46 11 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.92
  • USD17.30
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Облака.

Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

© CC0
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1508)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201211/32844849/pogodnye-rekordy-moldovy-11-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 декабря специалисты зафиксировали ровно шесть десятилетий назад.

Гололед
© Sputnik / Евгений Биятов
Новый "желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +13,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали относительно недавно, в 2002 году. Тогда 11 декабря столбик термометра показал -11,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 24,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1508)

По теме

Пандемия COVID, не последняя и не самая страшная, напрямую связана с изменениями климата
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата
Когда климат губит цивилизацию - ученые о тайне острова Пасхи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест аграриев в Кишиневе у правительства.
Фото – "Протестная выставка" тракторов в центре Кишинева
Простой рецепт, как сдержать пыл США и НАТО: учения стратегических ядерных сил России.
Простой рецепт, как сдержать пыл США и НАТО: учения стратегических ядерных сил России
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться