Самый точный прогноз погоды: приходит потепление

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачность, в некоторых регионах слабый дождь. Ночью и утром местами туман. Средняя температура в дневные часы составит +4, +9 градусов по Цельсию. Ветер восточный, умеренный.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 12 декабря: ночью - от +2 до +4, а днем - от от +5 до +7.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В воскресенье пройдет дождь", - уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 13 декабря составит от +5 до 9. Минимум же достигнет +3, +8. Такая же погода сохранится и 14 декабря, однако осадки возможны лишь местами. А 15 декабря синоптики обещают в дневные часы от +3 до +8 и без дождей. В последующие сутки ожидается от +2 до +7, осадков не предвидится. Такая погода сохранится до 18 декабря.

Православная церковь 12 декабря почитает память мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников, которые пострадали за веру во Христа в 250 году при императоре Декии, мученика Филумена Анкирского и преподобного Акакия Синайского.

Согласно народным приметам, в этот день надо обязательно занять что-то у соседей: хлеб, яйца, масло и т.д. Считалось, что таким образом можно привлечь к себе удачу на следующий год. Люди верили, если человек родился 12 декабря, то его талисман - амазонит или аметист. Также по народным поверьям, если заря окрашена в багровый свет, то скоро стоит ожидать сильные ветры.

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