07:01 12 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.92
  • USD17.30
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Парк

Самый точный прогноз погоды: приходит потепление

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1511)
2 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/19/32636403.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201212/32858647/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-prikhodit-poteplenie.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачность, в некоторых регионах слабый дождь. Ночью и утром местами туман. Средняя температура в дневные часы составит +4, +9 градусов по Цельсию. Ветер восточный, умеренный.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 12 декабря: ночью - от +2 до +4, а днем - от от +5 до +7.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В воскресенье пройдет дождь", - уточнили в Госгидрометеослужбе.

Рождественский пост
© Sputnik / Moldova
Рождественский пост 2020-2021: календарь питания по дням
Максимальная температура воздуха 13 декабря составит от +5 до 9. Минимум же достигнет +3, +8. Такая же погода сохранится и 14 декабря, однако осадки возможны лишь местами. А 15 декабря синоптики обещают в дневные часы от +3 до +8 и без дождей. В последующие сутки ожидается от +2 до +7, осадков не предвидится. Такая погода сохранится до 18 декабря.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 12 декабря почитает память мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников, которые пострадали за веру во Христа в 250 году при императоре Декии, мученика Филумена Анкирского и преподобного Акакия Синайского.

Согласно народным приметам, в этот день надо обязательно занять что-то у соседей: хлеб, яйца, масло и т.д. Считалось, что таким образом можно привлечь к себе удачу на следующий год. Люди верили, если человек родился 12 декабря, то его талисман - амазонит или аметист. Также по народным поверьям, если заря окрашена в багровый свет, то скоро стоит ожидать сильные ветры.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1511)

По теме

Зима близко: в Молдове начали подготовку дорог к холодному периоду года


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест аграриев в Кишиневе у правительства.
Фото – "Протестная выставка" тракторов в центре Кишинева
В питомниках начали продажу новогодних елей.
Видео: в питомниках начали продажу новогодних елей
Как менялась ситуация с Covid19 в странах Ближнего зарубежья с 26.11.2020 по 10.12.2020.
Антирекорды по COVID-19 в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться