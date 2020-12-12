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То ли снег, то ли дождь.

Погодные рекорды Молдовы 12 декабря

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1510)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201212/32861372/pogodnye-rekordy-moldovy-12-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 декабря специалисты во втором десятилетии прошлого века.

Гололед
© Sputnik / Евгений Биятов
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Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +13,8 градуса.

А температурный минимум зарегистрировали еще раньше, в веке позапрошлом, когда была зарегистрирована рекордно низкая температура. В 1893 году 12 декабря столбик термометра показал -14,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1510)

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Теги:
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