Погодные рекорды Молдовы 12 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 декабря специалисты во втором десятилетии прошлого века.

Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +13,8 градуса.

А температурный минимум зарегистрировали еще раньше, в веке позапрошлом, когда была зарегистрирована рекордно низкая температура. В 1893 году 12 декабря столбик термометра показал -14,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova