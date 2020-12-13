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Погодные рекорды Молдовы 13 декабря

© Sputnik / Илья Тимин
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1512)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201213/32871048/Pogodnye-rekordy-Moldovy-13-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 декабря специалисты установили более 100 лет назад.

Парк
© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +14,1 градуса.

А температурный минимум зарегистрировали еще раньше, в веке позапрошлом, когда была зарегистрирована рекордно низкая температура. В 1899 году 13 декабря столбик термометра показал -15,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1512)

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