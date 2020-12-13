Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы ждут в середине декабря

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КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачность, временами дожди. Ночью и утром местами туман. Средняя температура в дневные часы составит +4, +9 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный, умеренный.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 13 декабря: ночью - от +2 до +4, а днем - от от +5 до +7.

Максимальная температура воздуха 14 декабря составит от +5 до 9. Минимум же достигнет +3, +8. А 15 декабря синоптики обещают в дневные часы от +3 до +8 и без дождей. В последующие сутки ожидается от +2 до +7, осадков не предвидится. Такая погода сохранится до 19 декабря.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 13 декабря почитает память апостола Андрея Первозванного, святителя Фрументия, архиепископа Индийского, святого Илии схимамонаха Валаамского и Верхотурского.

В этот день девушки часто гадали. Причем, необходимо было поститься накануне и никому не говорить о намерении узнать свою судьбу. Люди верили, если человек родился 13 декабря, то его талисман - лазурит и карнеол. Согласно народным поверьям, если в этот день холодно и ясно, то будет хороший урожай в следующем году.

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