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Погодные рекорды Молдовы 14 декабря

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1514)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201214/32879688/Pogodnye-rekordy-Moldovy-14-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 декабря специалисты установили примерно в середине прошлого века.

Парк
© Sputnik / Mihai Caraus
Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы ждут в середине декабря

Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1957 году воздух прогрелся до +16,3 градуса.

А температурный минимум зарегистрировали в 1948 году. Тогда 14 декабря столбик термометра показал -15,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1514)

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