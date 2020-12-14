Погодные рекорды Молдовы 14 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 декабря специалисты установили примерно в середине прошлого века.

Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1957 году воздух прогрелся до +16,3 градуса.

А температурный минимум зарегистрировали в 1948 году. Тогда 14 декабря столбик термометра показал -15,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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