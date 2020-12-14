Самый точный прогноз погоды: туманы и дожди

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачность, временами слабые дожди.
Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Средняя температура в дневные часы составит +2... +7 градусов по Цельсию. Ветер восточный с переходом в северный, умеренный.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 14 декабря: ночью - от 0 до +2, а днем - от от +4 до +6.
Максимальная температура воздуха 15 декабря составит от +3 до +8 и без дождей. В последующие сутки ожидается от +2 до +7, осадков не предвидится. Такая погода сохранится до 19 декабря.
Праздники и народные приметы
На Руси его почитали небесных покровителем учащихся, за что и прозвали Грамотником. По народным приметам на 14 декабря крестьяне пытались понять, какой будет весна. Считалось, что теплый Наум – к теплой зиме.
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