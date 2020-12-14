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Туман

Самый точный прогноз погоды: туманы и дожди

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1515)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачность, временами слабые дожди.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохая видимость: Молдову заволокло туманом, когда он перестанет появляться

Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Средняя температура в дневные часы составит +2... +7 градусов по Цельсию. Ветер восточный с переходом в северный, умеренный.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 14 декабря: ночью - от 0 до +2, а днем - от от +4 до +6.

Максимальная температура воздуха 15 декабря составит от +3 до +8 и без дождей. В последующие сутки ожидается от +2 до +7, осадков не предвидится. Такая погода сохранится до 19 декабря.

Праздники и народные приметы

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
Православная церковь 14 декабря вспоминает одного из 12 малых пророков святого Наума. Святой появился на свет в Северном Израиле. Он написал ветхозаветную книгу, в которой описаны политическое и религиозное состояние древнего Израиля. По преданию, пророк скончался в 45 лет и был похоронен на родной земле.

На Руси его почитали небесных покровителем учащихся, за что и прозвали Грамотником. По народным приметам на 14 декабря крестьяне пытались понять, какой будет весна. Считалось, что теплый Наум – к теплой зиме.

 

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Тема:
Погода в Молдове (1515)

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