Погодные рекорды Молдовы 15 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 декабря специалисты установили 14 лет назад.

Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2006 году воздух прогрелся до +12,9 градуса.

А температурный минимум зарегистрировали более семи десятилетий назад, в 1948 году. Тогда 14 декабря столбик термометра показал -19,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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