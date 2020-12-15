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Триумфальная арка.

Погодные рекорды Молдовы 15 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1516)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201215/32890473/pogodnye-rekordy-moldova-15-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 декабря специалисты установили 14 лет назад.

Парк
© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2006 году воздух прогрелся до +12,9 градуса.

А температурный минимум зарегистрировали более семи десятилетий назад, в 1948 году. Тогда 14 декабря столбик термометра показал -19,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1516)

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