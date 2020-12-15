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Туман

Самый точный прогноз погоды: тепло никуда не уходит

© Sputnik / Irina Karuss
Погода
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без осадков.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 декабря: средняя температура в дневные часы составит +2, +7 градусов по Цельсию. Ночью – от -1 до +4 градусов. Ветер северный, слабый до умеренного.

В последующие сутки ожидается от +2 до +7, осадков не предвидится. Такая погода сохранится до 19 декабря.

Праздники и народные приметы 15 декабря

15 декабря в народном календаре - день Пророка Аввакума. В этот день наши предки читали специальные молитвы, чтобы обезопасить детей от болезней и других напастей. Существовали и специальные обряды, которые по обыкновению проводились ночью. 

В остальном это был обычный день. Женщины хлопотали по дому, стирали, убирались в избах, готовили. Мужчины же занимались заготовкой дров. 

  • Много снега – будет богатый урожай травы.
  • Если луна в тумане, то жди метели.
  • Если куры рано на насест садятся, то скоро ударят морозы.
  • Курочки вертят хвостами и хлопают крыльями – к снежным заносам.
  • Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.
  • Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.
  • Звезды на небе ярко горят, а луны не видно – ожидается морозная погода.
  • Много снега и инея – хороший знак. Следующий год будет плодородным.
  • Если вороны раскаркались, будет снегопад.
  • Чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной зелень будет.
  • Если птицы сидят на верхушках деревьев, то будет ветер.

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