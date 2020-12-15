Самый точный прогноз погоды: тепло никуда не уходит

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, без осадков.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 декабря: средняя температура в дневные часы составит +2, +7 градусов по Цельсию. Ночью – от -1 до +4 градусов. Ветер северный, слабый до умеренного.

В последующие сутки ожидается от +2 до +7, осадков не предвидится. Такая погода сохранится до 19 декабря.

Праздники и народные приметы 15 декабря

15 декабря в народном календаре - день Пророка Аввакума. В этот день наши предки читали специальные молитвы, чтобы обезопасить детей от болезней и других напастей. Существовали и специальные обряды, которые по обыкновению проводились ночью.

В остальном это был обычный день. Женщины хлопотали по дому, стирали, убирались в избах, готовили. Мужчины же занимались заготовкой дров.

Много снега – будет богатый урожай травы.

Если луна в тумане, то жди метели.

Если куры рано на насест садятся, то скоро ударят морозы.

Курочки вертят хвостами и хлопают крыльями – к снежным заносам.

Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.

Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.

Звезды на небе ярко горят, а луны не видно – ожидается морозная погода.

Много снега и инея – хороший знак. Следующий год будет плодородным.

Если вороны раскаркались, будет снегопад.

Чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной зелень будет.

Если птицы сидят на верхушках деревьев, то будет ветер.

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