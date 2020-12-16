Самый точный прогноз погоды: ждать ли снега в декабре

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 декабря в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Средняя температура в дневные часы составит 0, +5 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 декабря: ночью – от -1 до +1, а днем – от +2 до +4.
"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг – без изменений", - уточнили в Госгидрометеослужбе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 16 декабря почитает память преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского), пророка Софонии, преподобного Иоанна молчальника, бывшего епископа Колонийского.
Согласно народным приметам, если человек родился 7 декабря, то его талисман – берилл. В старину люди верили – если дрова трещат в печке, то вскоре наступят морозы.
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