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Самый точный прогноз погоды: ждать ли снега в декабре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1518)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201216/32906815/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhdat-li-snega-v-dekabre.html

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 декабря в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Средняя температура в дневные часы составит 0, +5 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 декабря: ночью – от -1 до +1, а днем – от +2 до +4.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг – без изменений", - уточнили в Госгидрометеослужбе.

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Так, 17 декабря температура воздуха составит от 0 до +5. Осадков не предвидится. Такая погода сохранится вплоть до 22 декабря.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 16 декабря почитает память преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского), пророка Софонии, преподобного Иоанна молчальника, бывшего епископа Колонийского.

Согласно народным приметам, если человек родился 7 декабря, то его талисман – берилл. В старину люди верили – если дрова трещат в печке, то вскоре наступят морозы.

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Тема:
Погода в Молдове (1518)

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