Самый точный прогноз погоды: ждать ли снега в декабре

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КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 декабря в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснением, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Средняя температура в дневные часы составит 0, +5 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 декабря: ночью – от -1 до +1, а днем – от +2 до +4.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг – без изменений", - уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Так, 17 декабря температура воздуха составит от 0 до +5. Осадков не предвидится. Такая погода сохранится вплоть до 22 декабря.

Православная церковь 16 декабря почитает память преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского), пророка Софонии, преподобного Иоанна молчальника, бывшего епископа Колонийского.

Согласно народным приметам, если человек родился 7 декабря, то его талисман – берилл. В старину люди верили – если дрова трещат в печке, то вскоре наступят морозы.

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