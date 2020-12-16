00:50 16 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Солнце зимой.

Погодные рекорды Молдовы 16 декабря

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1517)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201216/32907697/pogodnye-rekordy-moldovy-16-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 декабря специалисты зарегистрировали более 30 лет назад.

Парк
© Sputnik / Mihai Caraus
Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы ждут в середине декабря

Об этом свидетельствуют многолетние данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1989 году воздух прогрелся до +13,3 градуса.

А температурный минимум отмечен в 1997 году. Тогда 16 декабря столбик термометра показал -17,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1517)

По теме

"Погода не помеха". В Комрате полным ходом строят объездную дорогу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Избранный президент США Джо Байден с женой во время встречи со сторонниками.
Представляем нового президента США: "Меня зовут Джо. Джо Байден" — фото
Протест аграриев в одном видео: от стычек с полицией до перекрытого движения/
Протест аграриев в одном видео: от стычек с полицией до перекрытия площади
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться