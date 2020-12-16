Погодные рекорды Молдовы 16 декабря

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 декабря специалисты зарегистрировали более 30 лет назад.
Об этом свидетельствуют многолетние данные Госгидрометеослужбы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1989 году воздух прогрелся до +13,3 градуса.
А температурный минимум отмечен в 1997 году. Тогда 16 декабря столбик термометра показал -17,2 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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