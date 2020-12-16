"Желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Предупреждение действует с 18:00 16 декабря до 10.00 17 декабря по всей территории Молдовы.

"В указанный период на большей части территории ожидаются туманы с видимостью 200 метров и менее", — сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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