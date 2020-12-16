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Елки в питомнике.

"Желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1519)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201216/32918458/zheltyy-kod-v-moldove-o-chem-predupredili-sinoptiki.html

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. 

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохая видимость: Молдову заволокло туманом, когда он перестанет появляться

Предупреждение действует с 18:00 16 декабря до 10.00 17 декабря по всей территории Молдовы.

"В указанный период на большей части территории ожидаются туманы с видимостью 200 метров и менее", — сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1519)

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