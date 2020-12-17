Погодные рекорды Молдовы 17 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 декабря специалисты зарегистрировали более 30 лет назад.

Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1989 году воздух прогрелся до +14,6 градуса.

А температурный минимум отмечен в 1997 году. Тогда 17 декабря столбик термометра показал -18,6 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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