Погодные рекорды Молдовы 17 декабря

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 декабря специалисты зарегистрировали более 30 лет назад.
Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеослужбы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1989 году воздух прогрелся до +14,6 градуса.
А температурный минимум отмечен в 1997 году. Тогда 17 декабря столбик термометра показал -18,6 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 17 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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