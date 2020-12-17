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Туман

Самый точный прогноз погоды: тепло и туманно

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1521)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 17 декабря: ночью – от -1 до +1, днем – от +2 до +4.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В пятницу – без изменений", - уточнили в Госгидрометеослужбе.

Елки в питомнике.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Температура воздуха 18 декабря составит от 0 до +5. Осадков не предвидится. Такая погода сохранится вплоть до 23 декабря.

Праздники и народные приметы

Семнадцатого декабря (4 декабря по старому стилю) православные чтут память святой Варвары Илиопольской, жившей в конце III – начале IV веков. Согласно преданию, она родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Отец был сильно привязан к дочери и, чтобы уберечь ее от посторонних глаз и лишить общения с христианами, запер ее в башне. Девушка смотрела в окно, созерцая открывшийся мир, и предавалась размышлениям. В результате она самостоятельно пришла к выводу, что все сущее мог создать только Творец.

Считалось, если 17 декабря сильные морозы, то холодно будет еще долгое время. А красный закат, согласно народным приметам, предвещает теплую погоду. Если дым из трубы стелется по земле, то день будет теплым.

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Тема:
Погода в Молдове (1521)

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