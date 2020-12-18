Самый точный прогноз погоды: тепло, но сыро

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 декабря погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно, без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер Юго-Восточный, слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 17 декабря: ночью – от -1 до +2, днем – от +1 до +4.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", - уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Температура воздуха 19 декабря составит от 0 до +5. Осадков не предвидится. Такая погода сохранится вплоть до вторника, 22 декабря.

Восемнадцатого декабря православная церковь совершает память святого Саввы Освященного. Его мощи почитаются как нетленные, а житие преподобного описывает ряд чудотворений – по его молитве в лавре забил источник, а во время засухи пролился обильный дождь. Сообщается и об исцелении им больных и бесноватых.

На Руси этот день называли "Савва Освященный", "Савва", "Савва зимний", "Саввин день", "Саввов день", "Савва с гвоздем".

Как говорили в старину, Савва продолжает работу Варвары – еще больше замораживает реки, озера, наметает снега. Именно с этим днем была связана поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола (Николай Чудотворец) прибивает".

Считалось, что в этот день не надо перерабатывать, чтобы не прогневать Савву. Кроме того, владельцы лошадей старались не ругаться и держать язык за зубами, иначе Савва мог наказать за злоязычие.

В народе ходила присказка, что "Савва на мороз тороват" (то есть щедр), и, как правило, в этот день бывали сильные морозы. Кроме того, в старину следили, сколько снега выпадет в это день, поскольку хороший снежный покров был важен для хорошей зимней дороги, которая благодаря ему получалась без рытвин и ухабов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova