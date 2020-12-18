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Солнце зимой.

Погодные рекорды Молдовы 18 декабря

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1523)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201218/32932842/pogodnye-rekordy-moldovy-18-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 декабря специалисты зарегистрировали в прошлом году.

Парк
© Sputnik / Mihai Caraus
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Об этом свидетельствуют многолетние данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2019 году воздух прогрелся до +17,1 градуса.

А температурный минимум отмечен в 1946 году. Тогда 18 декабря столбик термометра показал -18,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1523)

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