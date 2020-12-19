Самый точный прогноз погоды: включится ли "морозилка"

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КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.

Облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 декабря: средняя температура в дневные часы составит +2, +5 градусов по Цельсию. Ночью – от 0 до +3 градусов.

В последующие сутки ожидается от 0 до +5, осадков не предвидится.

Такая погода сохранится до понедельника, 21 декабря.

Праздники и народные приметы

Традиционно 19 декабря (6 декабря по старому стилю) православные чтут память Николая Угодника, которого также называют Чудотворцем.

Это один из наиболее почитаемых и любимых в христианском мире святых. В православном календаре существует несколько дат, связанных с ним. Так, 11 августа верующие прославляют рождение Угодника и называют этот день Никола Летний.

Встарь на Николу Зимнего было принято дарить небольшое подарки детям. Их клали под подушку в ночь с 18 на 19 декабря, обычно это были угощения и сласти – яблоки, орехи, печенье, пряники, леденцы.

Также существовала традиция выпекать пряники-николайчики, именно их мечтали найти под подушкой дети.

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