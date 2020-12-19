Погодные рекорды Молдовы 19 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 19 декабря, отмечен в конце XIX века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 19 декабря 1989 года воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в первом послевоенном году. В 1946-м столбик термометра опустился до отметки в -22,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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