Самый точный прогноз погоды: почти как в романсе на стихи Ивана Тургенева

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КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 декабря выдастся и "туманным", и "седым", разве что "нивы печальные" не будут "снегами покрытые".

Погоду определит влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно, без существенных осадков.

Местами слабый туман. Ветер восточный слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 декабря: средняя температура в дневные часы составит от +2 до +5 градусов по Цельсию. Ночью – от -2 до +1 градусов.

В последующие сутки ожидается от -5 до +5, осадков не предвидится.

Такой же температурный режим будет сохранятся до среды, 23 декабря. На севере республики во вторник и в среду возможны осадки в виде дождя со снегом. На юге и в центре в среду также возможен дождь.

Праздники и народные приметы

В день 20 декабря (7 декабря по старому стилю) чтут память преподобного Нила Столобенского.

Он родился в конце XV столетия в Жабенском погосте Деревской пятины Новгородской земли. Мальчик осиротел в раннем возрасте и нашел приют в монашеской обители преподобного Саввы Крыпецкого, где в 1505 году постригся в монахи и нарекся Нилом, в честь преподобного Нила Постника.

Также в этот день почитают святого Амвросия Медиоланского, жившего в IV веке в Италии и служившего епископом христианской церкви. В честь святого Амвросия дата 20 декабря в народе получила название "Абросим", или "Амвросимов день".

В старину начиная с этого момента традиционно накладывал запрет на увеселительные гулянья вплоть до Рождества Христова. В народе даже существовала по этому поводу поговорка: "Амвросий праздники отбросил".

При этом готовиться к предстоящим праздникам не воспрещалось. Женщины наводили порядок в доме, проверяли заготовки в погребах, а мужчины забивали свиней и кур и готовили в коптильне мясо. Девушки же принимались за шитье, готовя себе приданое.

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