00:29 20 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Облака.

Погодные рекорды Молдовы 20 декабря

© AP Photo / Bikas Das
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1526)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201220/32955805/pogodnye-rekordy-moldovy-20-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 20 декабря, отмечен в конце XX века.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
Изменение климата: влияние на природу и человека

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 20 декабря 1989 года воздух прогрелся до +12,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в первом послевоенном году. В 1946-м столбик термометра опустился до отметки в -22,2 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1526)

По теме

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Полиция.
Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день
Протест в Риме.
Видео — Протест в Риме перешел в марш, а затем в столкновения с полицией
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться