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Самый точный прогноз погоды: тепло ли одеваться в понедельник

© Sputnik / Ilya Naymushin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1529)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 декабря погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохая видимость: Молдову заволокло туманом, когда он перестанет появляться

Будет облачно, без существенных осадков. Местами слабый туман. Ветер восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 декабря: средняя температура в дневные часы составит от +2 до +5 градусов по Цельсию. Ночью – от -2 до +1 градуса.

В последующие сутки ожидается от -4 до -1 ночью и от +1 до +4 днем, осадков не предвидится. В среду, 23 декабря, на севере и в центре страны возможны осадки в виде дождя и дождя со снегом, воздух прогреется днем до 0 +5 градусов, ночью температура может опускаться до -3 градусов по Цельсию. Дожди на севере и в центре прогнозируют до субботы, 26 декабря.

Праздники и народные приметы

Православные христиане 21 декабря чтут память святой Анфисы Римской (рукодельницы), которая пострадала за христианскую веру в Риме в V веке.

Николай Мирликийский. Фреска Ферапонтова монастыря
© Sputnik / Владимир Вдовин
Святой Николай - православный мир празднует его Рождество

На Руси в этот день было принято заниматься рукоделием – прясть, ткать, шить и вышивать. Однако считалось, что надо делать это в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться – проводить специальные обряды против порчи.

Молодым девушкам советовали обвивать вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцы иглой. А еще этот метод, согласно поверьям, помогал от зевоты и икоты.

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Тема:
Погода в Молдове (1529)

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