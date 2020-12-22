00:48 22 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.61
Поиск
Парк.

Погодные рекорды Молдовы 22 декабря

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1530)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/19/32636444.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201222/32982401/pogodnye-rekordy-Moldovy-22-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель на территории Молдовы 22 декабря специалисты отметили совсем недавно.

Автомобиль в тумане перед пешеходным переходом
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Самый точный прогноз погоды: включится ли "морозилка"

Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2019 году воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в 1946 году. Тогда 22 декабря столбик термометра показал -18 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1530)

По теме

Изменение климата: влияние на природу и человека


Главные темы

  • Додон и лидеры других государств на приеме в Кремле.
    Додон переиграл Санду и уходит, чтобы вернуться

    Несколько новых законов — о статусе русского языка, возвращении миллиарда, пенсионном возрасте, программах российского ТВ — запустили процесс "реабилитации" Игоря Додона после фиаско в президентской гонке.

    2508
  • Башкан Гагаузии Ирина Влах
    Башкан Гагаузии об итогах 2020 года — главное, что надо знать

    Глава автономии Ирина Влах предлагает коллегам из региона и всей страны меньше заниматься набившей оскомину политикой, больше времени посвящать экономике и развитию, а также перестать гордится званием "аграрной страны".

    47
  • Молдавские леи.
    Бюджетные страсти: как Молдова вступает в 2021 год

    Главный экономический документ республики утвержден и парламентом, и президентом. Остались формальности — публикация в "Официальном мониторе". С какими показателями страна готовится вступить в новый год, читайте в обзоре Sputnik.

    89

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Молодые люди с ребенком фотографируются перед золотыми рождественскими елками в торговом центре в Гонконге.
Фото — Как идет подготовка к Рождеству в Гонконге
Аэропорт в Сингапуре разбил на своей территории кемпинг для заскучавших путешественников.
Видео — Кемпинг в аэропорту для заскучавших путешественников
Расходы жителей стран Европы
Рейтинг расходов жителей стран Европы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться