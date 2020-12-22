Погодные рекорды Молдовы 22 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель на территории Молдовы 22 декабря специалисты отметили совсем недавно.

Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2019 году воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в 1946 году. Тогда 22 декабря столбик термометра показал -18 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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