Погодные рекорды Молдовы 22 декабря

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель на территории Молдовы 22 декабря специалисты отметили совсем недавно.
Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеослужбы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 2019 году воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.
А температурный минимум зарегистрировали в 1946 году. Тогда 22 декабря столбик термометра показал -18 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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