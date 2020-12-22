Самый точный прогноз погоды: что обещают синоптики

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КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 декабря в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами возможен слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит 0, +5 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 декабря: ночью - от -1 до +1, а днем - от +1 до +3..

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В среду местами ожидаются слабые осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Так, 23 декабря максимальная температура воздуха составит +2,+5. Минимум же достигнет -3, +2. Синоптики обещают слабые осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. На северы страны местами возможна слабая гололедица. А 24 декабря в стране потеплеет – ожидается от +3 до +8, местами вероятны кратковременные дожди. На следующий день столбики термометров от +4 до +9. Также возможны кратковременные дожди. С 26 декабря в стране установится температурный максимум составит уже от +1 до +5, который продержится вплоть до 28 декабря.

Православная церковь 22 декабря почитает память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила, преподобного Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосиятеля. Кроме того, в этот день отмечается празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы (преподобная Анна - мать Пресвятой Богородицы), а также празднование в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

Считалось, что именно в этот день стоят самые холодная декабрьская погода. Люди верили, что беременным женщинам 22 декабря запрещено разжигать огонь или выполнять любую работу, так как это может навредить ребенку. А еще в старину утверждали, если человек родился 22 декабря, то его талисман - агат или малахит.

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