Самый точный прогноз погоды: что обещают синоптики

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 декабря в Молдове погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами возможен слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит 0, +5 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 декабря: ночью - от -1 до +1, а днем - от +1 до +3..
"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В среду местами ожидаются слабые осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 22 декабря почитает память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила, преподобного Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосиятеля. Кроме того, в этот день отмечается празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы (преподобная Анна - мать Пресвятой Богородицы), а также празднование в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
Считалось, что именно в этот день стоят самые холодная декабрьская погода. Люди верили, что беременным женщинам 22 декабря запрещено разжигать огонь или выполнять любую работу, так как это может навредить ребенку. А еще в старину утверждали, если человек родился 22 декабря, то его талисман - агат или малахит.
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