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Погодные рекорды Молдовы 23 декабря

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1532)
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1e/32691380.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201223/32994746/pogodnye-rekordy-moldovy-23-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель на территории Молдовы 23 декабря специалисты отметили совсем недавно.

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Об этом свидетельствуют многолетние данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 2019 году воздух прогрелся до +13,3 градуса.

А температурный минимум зарегистрировали в 1996 году. Тогда 23 декабря столбик термометра показал -16,8 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1532)

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