Самый точный прогноз погоды: впереди потепление

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КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачность, местами слабые осадки – ночью преимущественно мокрый снег, а днем дождь. Возможен туман. Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию. Ветер южный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 декабря: ночью - от -1 до +1, а днем - от +1 до +3.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг местами ожидаются слабые осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Так, 24 декабря максимальная температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, местами вероятны слабые дожди. На следующий день столбики термометров покажут от +4 до +9. Также возможны кратковременные осадки. С 26 декабря в стране установится температурный максимум от +1 до +5, который продержится вплоть до 29 декабря.

Православная церковь 23 декабря почитает память Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, преподобного Фомы Вифинского.

Считалось, что если в этот день установилось ясная и безоблачная погода, то скоро грядет похолодание. Люди верили, если человек родился 22 декабря, то его талисман – малахит и нефрит.

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