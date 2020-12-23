Самый точный прогноз погоды: впереди потепление

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачность, местами слабые осадки – ночью преимущественно мокрый снег, а днем дождь. Возможен туман. Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию. Ветер южный, слабый до умеренного.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 декабря: ночью - от -1 до +1, а днем - от +1 до +3.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг местами ожидаются слабые осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 23 декабря почитает память Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, преподобного Фомы Вифинского.
Считалось, что если в этот день установилось ясная и безоблачная погода, то скоро грядет похолодание. Люди верили, если человек родился 22 декабря, то его талисман – малахит и нефрит.
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