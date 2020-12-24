00:11 24 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.09
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Голуби.

Погодные рекорды Молдовы 24 декабря

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1535)
2 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32936260.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201224/33010668/pogodnye-rekordy-moldovy-24-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Наивысший показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 24 декабря, отмечен шесть лет назад. 

Дезинфекция во время пандемии.
© Sputnik / Костис Нтантамис
Пандемия COVID, не последняя и не самая страшная, напрямую связана с изменениями климата

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 2014 году в этот день воздух прогрелся до +13,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 24 декабря зафиксировали в начале прошлого века. В 1902 году столбик термометра опустился до отметки в -19,9 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1535)

По теме

Изменение климата: влияние на природу и человека
Врач объяснил, как правильно носить защитную маску зимой
Самый точный прогноз погоды: впереди потепление


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Игорь Додон
Фото - Чем запомнилось пребывание Игоря Додона на президентском посту
Самые яркие цитаты Игоря Додона за время его президентства.
Видео: самые яркие цитаты Игоря Додона за время его президентства
Protestul fermierilor: Cu ce tractoare au ieșit agricultorii în PMAN
На каких тракторах фермеры приехали протестовать в Кишинев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться