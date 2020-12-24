Самый точный прогноз погоды: дожди и снова туман

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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачность, местами слабые дожди. Утром и ночью слабый туман с видимостью 500 метров.

Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +3 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 декабря: ночью от 0 до +2, днем от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В четверг местами ожидаются слабые осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

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В последующие дни погода существенно не изменится. Так, 25 декабря максимальная температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, местами вероятны слабые дожди. На следующий день столбики термометров покажут от +4 до +9. Также возможны кратковременные осадки. С 27 декабря в стране установится температурный максимум от +1 до +5, который продержится вплоть до 29 декабря.

В церкви 24 декабря почитается память преподобного Никона Печерского, который был широко известен как монах Киево-Печерской Лавры. Родился он в XI веке в богатой семье. В 1096 году войска половцев напали на киевские земли, после чего Никон был взят в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами. В неволе он прожил около трех лет и все это время смиренно сносил голод и лишения.

При этом хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не смог совершить побег. Однако в какой-то момент Никон просто исчез на глазах у стражи. После заключения мирного договора с половцами бывший хозяин монаха, посетив Печерский монастырь, увидел перед собой Никона. Он был настолько поражен, что тут же принял крещение и остался в обители для того, чтобы служить Никону.

Солнце на небе видно с отсветами по бокам – будут морозы.

Солнечные лучи идут вверх – это предвещает стужу.

К вечеру стаи ворон с места на место летают и не находят ночлега – ожидай бури.

Если человек родился 24 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит или опал.

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