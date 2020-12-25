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Снег

Самый точный прогноз погоды: возможны дожди и мокрый снег

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1538)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 декабря в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ожидается облачность, местами слабые дожди. Утром и ночью туман.

Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию. Ветер южный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 декабря: ночью от +2 до +4, днем от +6 до +8.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу температура понизится", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Люди в масках зимой. Архивное фото
© Sputnik / Kiril Kallinikov
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В выходные пойдет спад температуры до +1 и +5 днем, ночью в некоторых северных районах будет до -1. Возможны осадки в виде дождя или мокрого снега. Однако уже с понедельника, 28 декабря, температура воздуха снова повысится до +11. Такая же погода продержится и в последний день года, 31 декабря.

Праздники и народные приметы

Западные христиане, которые живут по григорианскому календарю, празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Католическое Рождество кроме католиков отмечают протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

В народе 25 декабря почитают память Спиридона Солнцеворота.

В старину люди выходили на самые высокие места в округе и встречали рассвет. На Спиридона, когда пекли круглый хлеб, деревянной лопаткой выдавливали в тесте бороздки в виде косого креста.

Был и ряд других примет на Солнцеворота: 

  • Если на Спиридона светит солнце, то дни на Святках (с 7 января по 19 января) будут ясными.
  • Если солнце начинает светить с самого утра, то ожидали ясный Новый год.
  • Как день прибавляется, на земле воздух холодеет.

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Тема:
Погода в Молдове (1538)

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