Самый точный прогноз погоды: возможны дожди и мокрый снег

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 декабря в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ожидается облачность, местами слабые дожди. Утром и ночью туман.
Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию. Ветер южный, слабый.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 декабря: ночью от +2 до +4, днем от +6 до +8.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу температура понизится", – уточнили в Госгидрометеослужбе.
Праздники и народные приметы
Западные христиане, которые живут по григорианскому календарю, празднуют Рождество Христово 25 декабря.
Католическое Рождество кроме католиков отмечают протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.
Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.
В народе 25 декабря почитают память Спиридона Солнцеворота.
В старину люди выходили на самые высокие места в округе и встречали рассвет. На Спиридона, когда пекли круглый хлеб, деревянной лопаткой выдавливали в тесте бороздки в виде косого креста.
Был и ряд других примет на Солнцеворота:
- Если на Спиридона светит солнце, то дни на Святках (с 7 января по 19 января) будут ясными.
- Если солнце начинает светить с самого утра, то ожидали ясный Новый год.
- Как день прибавляется, на земле воздух холодеет.
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