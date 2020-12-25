00:58 25 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Зима солнечная.

Погодные рекорды Молдовы 25 декабря

© Sputnik / Kirill Shipitsin
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1537)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1e/32691156.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201225/33024904/pogodnye-rekordy-moldovy-25-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Наивысший показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 25 декабря, отмечен десять лет назад. 

Дезинфекция во время пандемии.
© Sputnik / Костис Нтантамис
Пандемия COVID, не последняя и не самая страшная, напрямую связана с изменениями климата

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, в 2010 году в этот день воздух прогрелся до +13,0 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы 24 декабря зафиксировали в начале прошлого века. В 1902 году столбик термометра опустился до отметки в -17,9 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1537)

По теме

Американские ученые назвали отличительный симптом коронавируса от простуды
Знакомые незнакомцы: как не спутать грипп и простуду
Иммунолог рассказал, поможет ли простуда победить коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Африканские черепахи Geochelone sulcata лакомятся рождественским блюдом в парке животных города Ньиредьхаза, Венгрия.
Фото – Рождество для черепахи и не только...
Самые яркие моменты церемоний инаугурации президентов Молдовы в одном видео.
Самые яркие моменты церемоний инаугурации президентов Молдовы в одном видео
На президентском посту
Все президенты Молдовы за период ее независимости

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться