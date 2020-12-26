Самый точный прогноз погоды: временное похолодание, затем снова тепло

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления.

Ожидается облачность, временами осадки в виде дождей. Местами слабый туман.

Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 декабря: ночью от +1 до +3, днем от +2 до +4 градусов.

"В воскресенье без существенных изменений", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

В воскресенье продолжится спад температуры: днем ожидается от -1 до +4, ночью в некоторых северных районах будет до -5. Возможны осадки в виде дождя или мокрого снега. С понедельника, 28 декабря, температура воздуха снова повысится до +9. Такая же погода продержится и в последний день года, 31 декабря.

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В церкви 26 декабря почитается память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV веке в Севастии.

Считалось, что с этого дня надо следить за погодой в течение 12 дней. Люди верили, что каждый новый день предсказывает погоду целого месяца. Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января, 27 декабря - февраля, 28-е - марта, и так далее.

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