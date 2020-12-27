Самый точный прогноз погоды: Новый год встретим без снега

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 декабря в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 декабря: средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью от -1 до +4.
"В понедельник возможны осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.
В среду начнет теплеть, ночью ожидается от +1 до +4, днем воздух прогреется от +8 до +11 градусов. Такая же погода продержится и в последний день года, 31 декабря.
Праздники и народные приметы
Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже II и III веков. Согласно преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто исповедовал свою веру.
В старину это время было самым темным в году. Люди верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы и ехидны подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.
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