Самый точный прогноз погоды: Новый год встретим без снега

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 декабря в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Облачно, ночью преимущественно на юге временами мокрый снег. Местами ожидается слабый туман, на дорогах утром необходима осторожность. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 декабря: средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью от -1 до +4.

"В понедельник возможны осадки", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

В среду начнет теплеть, ночью ожидается от +1 до +4, днем воздух прогреется от +8 до +11 градусов. Такая же погода продержится и в последний день года, 31 декабря.

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже II и III веков. Согласно преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто исповедовал свою веру.

Обоих святых после суровых пыток казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он раскаялся и принял крещение вместе со своими телохранителями, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники предали смерти за отступничество.

В старину это время было самым темным в году. Люди верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы и ехидны подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

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