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Самый точный прогноз погоды: наступают по-весеннему теплые дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201228/33048502/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nastupayut-po-vesennemu-teplye-dni.html

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.

Люди в масках зимой. Архивное фото
© Sputnik / Kiril Kallinikov
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Облачно, ночью временами дождь, который продолжится местами и днем. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, местами порывистый (до 15-18 метров в секунду).

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 декабря: средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью от +1 до +6.

"Во вторник, 29 декабря, осадков не ожидается", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Потепление пришло раньше прогнозируемого срока на несколько дней. Теплая погода продержится до конца года, и 31 декабря в Молдове большинство населенных пунктов встретят без снега.

Праздники и народные приметы:

По народному календарю 28 декабря – день Трифона. Его считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто имел отношение к морскому делу, молились святому и просили о защите.

  • Какая погода на Трифона, таким будет март.
  • Синицы 28 декабря громко чирикают, скоро будут сильные морозы.
  • Много снега на Трифона, летом сильной жары не будет.

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