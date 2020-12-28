Самый точный прогноз погоды: наступают по-весеннему теплые дни

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 декабря: средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью от +1 до +6.
"Во вторник, 29 декабря, осадков не ожидается", – уточнили в Госгидрометеослужбе.
Потепление пришло раньше прогнозируемого срока на несколько дней. Теплая погода продержится до конца года, и 31 декабря в Молдове большинство населенных пунктов встретят без снега.
Праздники и народные приметы:
По народному календарю 28 декабря – день Трифона. Его считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто имел отношение к морскому делу, молились святому и просили о защите.
- Какая погода на Трифона, таким будет март.
- Синицы 28 декабря громко чирикают, скоро будут сильные морозы.
- Много снега на Трифона, летом сильной жары не будет.
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