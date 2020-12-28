Самый точный прогноз погоды: наступают по-весеннему теплые дни

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.

Облачно, ночью временами дождь, который продолжится местами и днем. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, местами порывистый (до 15-18 метров в секунду).

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 декабря: средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью от +1 до +6.

"Во вторник, 29 декабря, осадков не ожидается", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Потепление пришло раньше прогнозируемого срока на несколько дней. Теплая погода продержится до конца года, и 31 декабря в Молдове большинство населенных пунктов встретят без снега.

Праздники и народные приметы:

По народному календарю 28 декабря – день Трифона. Его считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто имел отношение к морскому делу, молились святому и просили о защите.

Какая погода на Трифона, таким будет март.

Синицы 28 декабря громко чирикают, скоро будут сильные морозы.

Много снега на Трифона, летом сильной жары не будет.

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