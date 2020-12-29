Самый точный прогноз погоды: ждать ли снега в первые дни 2021 года

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 декабря в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер южный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 декабря: ночью – от +4 до +6, днем – от +9 до +11.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В среду – без существенных изменений", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Так, 30 декабря максимальная температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, без существенных осадков. В заключительный день 2020 года погода не изменится. А 1 января 2021-го синоптики обещают от +5 до +10 и слабые дожди. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 4 января. При этом существенных осадков не ожидается.

Православная церковь 29 декабря почитает память пророка Аггея, преподобной Софии (Соломонии), мученика Марина Римского и блаженной царицы Феофании.

Считалось, что по погоде в этот день можно судить, каким будет апрель. Люди верили, что если человек родился 29 декабря, то его талисман – сапфир и карнеол (сердолик).

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